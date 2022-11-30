İran teknik direktörü Carlos Queiroz: 'Rüya bitti'
İran teknik direktörü Carlos Queiroz, ABD maçı sonrası elenmelerini ve mücadeleyi değerlendirdi.
İran teknik direktörü Carlos Queiroz, ABD maçı sonrası açıklamada bulundu.
Queiroz ikinci yarıdaki oyunlarını golle süsleyememenin cezasını çektiklerini belirtirken, "Futbol her zaman gol atamayanı cezalandırır. İlk yarı onların, ikinci yarı bizimdi. Savunmamız olması gerektiği kadar iyi performans göstermedi, sonuç olarak rüya bitti." diye konuştu.
Meksikalı teknik adam tüm kadronun tehditler aldığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Aptallıklar, saçmalıklar ve yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. 2 saat içinde aptalca birşey gerçeğe dönüşebiliyor. Ben bir basın mensubu değilim ama bundan da ders çıkarmalıyız" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Ret, inkar, hakaret...
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler