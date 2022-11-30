İran teknik direktörü Carlos Queiroz: 'Rüya bitti'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 08:28

İran teknik direktörü Carlos Queiroz, ABD maçı sonrası açıklamada bulundu.

Queiroz ikinci yarıdaki oyunlarını golle süsleyememenin cezasını çektiklerini belirtirken, "Futbol her zaman gol atamayanı cezalandırır. İlk yarı onların, ikinci yarı bizimdi. Savunmamız olması gerektiği kadar iyi performans göstermedi, sonuç olarak rüya bitti." diye konuştu.

Meksikalı teknik adam tüm kadronun tehditler aldığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Aptallıklar, saçmalıklar ve yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. 2 saat içinde aptalca birşey gerçeğe dönüşebiliyor. Ben bir basın mensubu değilim ama bundan da ders çıkarmalıyız" açıklamasını yaptı.