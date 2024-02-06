Carlos Vinicius'tan transfer süreciyle ilgili itiraf: 'Gelmeden önce...'

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 4-2'lik Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:18
Carlos Vinicius'tan transfer süreciyle ilgili itiraf: 'Gelmeden önce...'
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Carlos Vinicius yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İlk maçımız, ilk gol. Kendi taraftarımızla birlikte olduk. Takım arkadaşımla bir sevinç yaptık, çok mutluyum" dedi.

Tete ile ilgili Vinicius, "Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik" ifadelerini kullandı.

Carlos Vinicius transfer süreciyle ilgili, "Hızlı gelişen bir süreç oldu. Şehri bile görmeye fırsatım olmadı. Takım arkadaşlarım sıcak bir şekilde karşıladı. Sezonun geri kalanını iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.


Carlos Vinicius haberleri galatasaray haberleri Bandırmaspor haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Galatasaray'da penaltı için ilginç yöntem: Taş-kağıt-makas!

Galatasaray'da penaltı için ilginç yöntem: Taş-kağıt-makas!
Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon