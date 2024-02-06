Galatasaray'da penaltı için ilginç yöntem: Taş-kağıt-makas!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 22:05

Güncelleme: 06.02.2024 - 22:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile karşılaşan Galatasaray'da ilginç bir an yaşandı.

Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltı için Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete, taş-kağıt-makas oynadı.

Oyunda kazanan Halil Dervişoğlu oldu. Halil, 36. dakikada penaltıyı da gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.