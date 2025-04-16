Carvajal'den Saka'ya panenka tepkisi!
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Arsenal'de penaltı atışından yararlanamayan Bukayo Saka'ya Real Madrid futbolcusu Dani Carvajal tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Arsenal'de Bukayo Saka penaltı atışından yararlanamadı.
Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, Arsenal ile oynanan maçta penaltı atışları sırasında Bukayo Saka ile gerginlik yaşadı.
Saka'nın panenka tarzında penaltı denemesi, Carvajal'ı kızdırdı. İspanyol futbolcu, bu denemeye sinirlenerek Saka'yı itti ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Etiketler: #Dani Carvajal #Bukayo Saka #Arsenal #real madrid
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