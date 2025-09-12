Castrol Ford Team Türkiye, Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağında Eskişehir'de yarışacak

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bugün başlayan yarış 14 Eylül'de son bulacak.

Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenecek açılış seremonisiyle başlayan ralli üç gün boyunca Uluçayır, Yukarı Ilıca, Kirazlı Çeşme, Seklice, Banaz rotalarındaki 10 etaptan oluşacak. Yaklaşık 126 bin 72 kilometrelik parkur boyunca takımlar kıyasıya mücadele edecek.

Eskişehir Kent Ormanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan özel seyirci etabı ise heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Ralli, Eskişehir'in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan etapların tamamlanmasının ardından, 14 Eylül Pazar günü 16.30’da Espark AVM’de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Eskişehir ESOK Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye adına Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi ile Efehan Yazıcı-Gürkal Menderes ikilisi, Ford Fiesta Rally3 otomobilleriyle toprak etaplarda mücadele edecek.

Serdar Bostancı tarafından 1998'de kurulan takım, bugüne kadar 17 kez Türkiye Ralli Markalar ve Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandı. Bu sezon da genç pilotlarıyla Sınıf 3 klasmanında ilk iki sırada yer alan ekip, Eskişehir'de podyumun zirvesini korumayı hedefliyor.

Ford Trucks'ın üretim üssünün bulunduğu Eskişehir'de yarışacak olan Castrol Ford Team Türkiye, bu ralliyi adeta ev sahibi avantajıyla karşılıyor.

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 sezonunda Türkiye'yi yalnızca Türkiye Ralli Şampiyonası'nda değil, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'nda da başarıyla temsil etti.

Türkiye'de 2024'te JWRC dünya üçüncülüğünün ardından bu yıl Acropolis Rallisi'nde JWRC birinciliğini kazanarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk yarış birinciliğini elde eden Türk sporcu Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile Junior WRC klasmanında Türkiye'yi en üst seviyede başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin Türkiye Ralli Şampiyonası 2025 Takvimi'ne göre 4-5 Ekim'de Kocaeli Rallisi, 15-16 Kasım'da ise İstanbul Rallisi gerçekleştirilecek.