Çaykur Rizespor 10 kişi puan almasını bildi!
Süper Lig 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor, 0-0 berabere kaldı
Süper Lig 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor'da Oğuz Aydın 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ömer Erdoğan'ın takımı Alanyaspor, ligdeki ilk puanını kaybetti. Akdeniz ekibi, İlk hafta maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.
İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı. İlk hafta maçında Adana Demir'e 2-1 mağlup olmuşlardı.
Ligin bir sonraki haftasında Alanya, Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.
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