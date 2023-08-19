Çaykur Rizespor 10 kişi puan almasını bildi!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:18

Güncelleme: 19.08.2023 - 21:18

Süper Lig 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor'da Oğuz Aydın 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ömer Erdoğan'ın takımı Alanyaspor, ligdeki ilk puanını kaybetti. Akdeniz ekibi, İlk hafta maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.

İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı. İlk hafta maçında Adana Demir'e 2-1 mağlup olmuşlardı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanya, Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.