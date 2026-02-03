Çaykur Rizespor'a kendi evinde Beyoğlu Yeni Çarşı engeli!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golünü dakika 7'de Alihan Kurtoğlu kaydetti. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise dakika 56'da penaltıdan Taylan Antalyalı attı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 4 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, 1 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u ağırlayacak.