Melissa Vargas'tan Fenerbahçe Medicana'ya kötü haber!

3.02.2026 19:31:00
CEV Şampyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde PGE Budowlani ile karşılaşacak Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın hastalığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak PGE Budowlani mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

PGE BUDOWLANI MAÇINDA YOK

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tam iyileşmesinin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda çarşamba günü oynanacak müsabakada forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Medicana, çarşamba günü CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

