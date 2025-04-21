Çaykur Rizespor altın buldu

Çaykur Rizespor, Süper Lig’de ağırladığı Eyüpspor’u 1-0 yenip 4 maç sonra 3 puana ulaştı.

Çaykur Rizespor altın buldu
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Faik Bakoğlu
Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

76. dakikada Karadeniz ekibinin kullandığı frikikte Eyüplü Clora ters bir dokunuşla topu kendi ağlarına yolladı.

Rize bu galibiyetle düşme hattında rahat bir nefes aldı


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