Çaykur Rizespor altın buldu
Çaykur Rizespor, Süper Lig’de ağırladığı Eyüpspor’u 1-0 yenip 4 maç sonra 3 puana ulaştı.
76. dakikada Karadeniz ekibinin kullandığı frikikte Eyüplü Clora ters bir dokunuşla topu kendi ağlarına yolladı.
Rize bu galibiyetle düşme hattında rahat bir nefes aldı
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