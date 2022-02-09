Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Hırvat futbolcu Damjan Djokovic'in Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00
Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin son saatlerinde oyuncusu Damjan Djokovic’u sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz” denildi.

Hırvat futbolcu, Çaykur Rizespor formasını giydiği 41 karşılaşmada 6 gol kaydetti.


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