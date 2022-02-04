Gedson, Çaykurrize’ye kiralık imza attı
Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes'i resmen açıkladı.
Beşiktaş’ın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde Benfica’dan 6 milyon Avro bonservisle transfer ettiği ve 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar kiralık forma giyeceği Çaykur Rizespor’a imza attı.
G.Saray’ın da kadrosuna katmak istediği ancak Portekiz kulübüyle anlaşamadığı 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’la ilgili ısrarlı sorulara, “Bir süre sonra Beşiktaş’a gideceğim ama şu anda konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor’un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an” yanıtını verdi. Gedson, “Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Benim için en önemli teklif Rizespor’undu” dedi.
KIRAN: RİZE’DE KALABİLİR
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes’in gelecek sezon Karadeniz ekibinde kalıp kalmayacağıyla ilgili, “Bunu o gün konuşacağız. Ceyhun Kazancı Bey (Beşiktaş Sportif Direktörü) ile de konuştum. Her şey olabilir. Rizespor’da mutlu olursa neden kalmasın, kalabilir. Beşiktaş’a gidebilir. Şu an bonservisinin yüzde 100’ü Beşiktaş Kulübü’nde. Temmuz itibarıyla Beşiktaş söz sahibi. Bir dahaki satışında Benfica’nın yüzde 50 alacağı var. Gedson transferi bizim ikna kabiliyetimizdir, bunu biz başardık. Gedson bugün Rizespor’un, yarın Beşiktaş’ın formasını terletecek. İleride ne olur Allah bilir” diye konuştu.
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