Çaykur Rizespor Giresunspor'u yenmesi için 3 dakika yetti!
Süper Lig ekibi Giresunspor hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor 14 ve 17'inci dakikada Farouk Miya'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.
Giresunspor'un tek golünü ise 47'inci dakikada Rijad Bajic kaydetti.
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