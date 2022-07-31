Çaykur Rizespor Giresunspor'u yenmesi için 3 dakika yetti!

Süper Lig ekibi Giresunspor hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 09:20
Çaykur Rizespor Giresunspor'u yenmesi için 3 dakika yetti!
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Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor 14 ve 17'inci dakikada Farouk Miya'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Giresunspor'un tek golünü ise 47'inci dakikada Rijad Bajic kaydetti.


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