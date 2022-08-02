Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan transferini yalanladı

02 Ağustos 2022 Salı, 18:03

Yeni sezonda TFF 1’inci Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor’un yeni başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerle bir araya gelen başkan Turgut, yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"İYİ BİR TEKNİK EKİBİMİZ VAR"

1 buçuk ay önce yapılan kongrede göreve gelen başkan İbrahim Turgut, Süper Lig’e yeniden çıkma hedefleri olduğunu ifade etti. Turgut, “Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıyoruz ve bunu başaracağımıza da inanıyorum. Takımın birliği beraberliği, huzuru artırıcı etkisinin olmasını istiyoruz" dedi.

Yönetim kuruluyla yeni sezonda kadro planlaması yaptıklarını belirten Turgut, "Sezona 9 yeni transfer ile başladık. Birkaç transfer daha yapacağız. Rizespor için en iyi sonuç alacak hamleleri yapmaya çalışıyoruz. İyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yönetim olarak emin adımlarla ilerliyoruz, iyi bir teknik ekibimiz var ve yapılan hazırlık maçlarında takımımızın genel durumunu gördük” diye konuştu.

"FORVET İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Transfer çalışmalarının teknik direktör Bülent Korkmaz’ın da içerisinde bulunduğu bir transfer komitesiyle sürdürdüklerini açıklayan Turgut, “Yaptığımız transferlerin takıma mutlaka katkısı olması gerekiyor. Koşan, mücadele eden ve formasının hakkını verenleri tercih ediyoruz. Forvet konusunda görüşmelerimiz var, hem yerli hem yabancı isimlerle bazı görüşmelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞÇI OYUNCU LAZIM"

Turgut, komitenin popüler oyuncular yerine genç ve mücadeleci oyuncuları tercih ettiğini belirterek, “Bize savaşçı oyuncular lazım. Büyük isimleri gördük ancak futbola aç ve futbol oynamayı seven, mücadele gücü yüksek oyuncuları tercih ediyoruz. Gençlerimizden çok şey bekliyoruz” sözleriyle belirtti.

"GÖKHAN BİZİM OYUNCUMUZ"

Takımın milli kalecisi Gökhan Akhan’ın ayrılacağına yönelik basında yer alan haberleri yalanlayan Turgut, “Gökhan Akkan bizim oyuncumuz ve takım ile birlikte çalışmalarını sürdürmekte. Oyuncularımız ile ilgili kulübümüz yararına faydalı süreç olursa değerlendiririz” dedi.

"ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Küme düştükleri için kadın futbol takımını kapatma kararı aldıklarını açıklayan Turgut, yeni sezonda altyapıyı daha güçlü hale getirmek için çalışacaklarını söyledi. Turgut, “Yönetim olarak bu konuda kararımızı verdik, kendi öz evlatlarımızdan oluşacak bir takım yaratabiliriz. 22 branşta 1400 dolayında sporcumuz var. Büyük bir aileyiz ve altyapımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımız olacak. Bayan futbol takımı Süper Lig'de gerekli ise o zaman gerekeni yaparız. Altyapımız bizim için önemli. Yetenekli çocuklarımızı kadromuza katmaya devam edeceğiz. Ukrayna dan bize gelen 50 çocuktan 21'i ayrılarak memleketlerine döndü” şeklinde konuştu.

KOMBİNE BİLETLERE ZAM YOK

Yeni sezonda kombine biletlere zam yapmayacaklarını kaydeden Turgut, “Kadın ve çocukları tribünlere çekmeye çalışıyoruz. Kombine biletlerimize zam yapmayı düşünmüyoruz. Tüm şehir halkı ile bütünleşerek tribünlerimizi doldurmak istiyoruz” sözleriyle birlik mesajı verdi.

Turgut son olarak, kulübün mali durumu hakkında bilgi vererek geçmişten kalan borçların aşılabilecek durumda olduğunu ve süreci dengeli bir şekilde götürmeye çalıştıklarını ifade etti.