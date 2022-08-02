Fenerbahçe'de Diego Rossi için takas iddiası

02 Ağustos 2022 Salı, 16:26

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maçlarda hücum hattında yaşanan sıkıntıların ardından forvet transferinde hızlanan Fenerbahçe'de rota yeniden Brezilya'ya çevrilmiş durumda.

İKİ KULÜP ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Takvim'in haberine göre, Brezilya ekibi Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Ali Koç ve ekibi şimdi de kancayı Pedro dos Santos'a taktı. Eski Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus döneminde takıma katılan Pedro için bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe ve Flamengo arasında takas görüşmeleri gerçekleşti.

TRANSFER UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDEYDİ

Flamengo'nun sarı-lacivertlilerin golcüsü Diego Rossi'ye olan ilgisi bir süredir gündemdeydi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, Pedro için Uruguaylı yıldızı takasta kullanmayı teklif etti. Flamengo'nun bu teklife olumlu yaklaştığı ancak Uruguaylı yıldızın yanı sıra bir miktar da bonservis geliri beklediği gelen bilgiler arasında.

GEÇEN SEZON 14 MİLYON EURO ÖDENDİ

Brezilya ekibi, Pedro'yu geçen sezon transfer ederken kasasından 14 milyon Euro çıkarmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi Pedro için yönetime olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.