Fenerbahçe'de Diego Rossi için takas iddiası
Brezilyalı forvet Pedro dos Santos için görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Brezilya Serie A ligi ekiplerinden Flamengo'ya takas teklifinde bulundu. Önümüzdeki günlerde bu transfer adına hareketlilik yaşanabilir.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maçlarda hücum hattında yaşanan sıkıntıların ardından forvet transferinde hızlanan Fenerbahçe'de rota yeniden Brezilya'ya çevrilmiş durumda.
İKİ KULÜP ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Takvim'in haberine göre, Brezilya ekibi Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Ali Koç ve ekibi şimdi de kancayı Pedro dos Santos'a taktı. Eski Flamengo teknik direktörü Jorge Jesus döneminde takıma katılan Pedro için bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe ve Flamengo arasında takas görüşmeleri gerçekleşti.
TRANSFER UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDEYDİ
Flamengo'nun sarı-lacivertlilerin golcüsü Diego Rossi'ye olan ilgisi bir süredir gündemdeydi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe, Pedro için Uruguaylı yıldızı takasta kullanmayı teklif etti. Flamengo'nun bu teklife olumlu yaklaştığı ancak Uruguaylı yıldızın yanı sıra bir miktar da bonservis geliri beklediği gelen bilgiler arasında.
GEÇEN SEZON 14 MİLYON EURO ÖDENDİ
Brezilya ekibi, Pedro'yu geçen sezon transfer ederken kasasından 14 milyon Euro çıkarmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi Pedro için yönetime olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı