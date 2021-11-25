Çaykur Rizespor, Remy'nin "ayrılık" haberlerini yalanladı
Rizespor'un Fransız yıldızı Remy'nin "ayrılık" haberlerinin doğruyu ifade etmediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız forvet Loic Remy'nin takımdan gönderileceği ve görüşme yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet sitelerinde "Rizespor'da Remy işi tamam!" başlıklı haberlerde futbolcu ve kulübe ilişkin gerçeği yansıtmayan, bütünüyle uydurma bir haber yayımlandığı belirtildi.
İlgili haberlerin içeriğinde sakatlıklar yaşayan Remy'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi için menajeriyle bir görüşme yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taraflar büyük ölçüde el sıkıştı, biçiminde ifade edilen bilgiler gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Kadromuzda bulunan oyuncumuzla ilgili tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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