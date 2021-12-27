Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiği belirtilerek, savunma oyuncusu Selim Ay ile 3, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Tahir Kıran, her iki oyuncuya da çok güvendiğini ifade etti.
Futbolculardan Selim Ay, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Rize'yi kendi yuvası olarak gördüğünü aktardı.
Gökhan Akkan ise sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu belirtti.
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