Çaykur Rizespor seriye bağladı
Çaykur Rizespor, ligde Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti ve arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mithat Pala, 69. dakikada Benhur Keser, 88. dakikada Ogün Özçiçek ve uzatma dakikalarında John Mary attı. Manisa FK'nın golleri 76. dakikada Burak Altıparmak ve 89. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, ligde arka arkaya 5. galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi, puanını 52 yaptı. Manisa FK 42 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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