Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

06 Ocak 2022 Perşembe, 11:12

Çaykur Rizespor ara transfer döneminde Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.