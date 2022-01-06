Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 11:12
Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı
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Çaykur Rizespor ara transfer döneminde Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.


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