Çaykur Rizespor'da Adil Demirbağ transferi iptal oldu

Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan kadrosuna kattığını açıkladığı 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ transferinin iptal olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:34
Çaykur Rizespor'da Adil Demirbağ transferi iptal oldu
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'dan kadrosuna kattığını açıkladığı 25 yaşındaki defans oyuncusu Adil Demirbağ transferinin iptal olduğunu bildirdi.

"İMZA AŞAMASINDA İPTAL OLMUŞTUR"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü ile profesyonel futbolcu Adil Demirbağ’ın transferi konusunda vardığımız anlaşma sonrası futbolcu ile görüşmelere başlayıp mutabakata vardık. Futbolcu Ankara'ya gelerek sağlık kontrolünü tamamlamasının ardından imza aşamasına geldiğimiz noktada kulübümüzün dışında gelişen sorunlar nedeniyle futbolcunun transferi iptal olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kulüp olarak camiaya kaliteli oyuncular katmayı sürdürecekleri kaydedildi.


Adil Demirbağ çaykur rizespor futbol konyaspor

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması: '4 büyüklerden istediğimiz oyuncular var'

Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması: '4 büyüklerden istediğimiz oyuncular var'
Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı!

Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı!
Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor kupasını aldı

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor kupasını aldı

En Çok Okunan Haberler