Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması: '4 büyüklerden istediğimiz oyuncular var'

Yayınlanma: 09.07.2023 - 21:04

Güncelleme: 09.07.2023 - 21:04

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Çaykur Rizespor'da genel sekreter Hasan Yavuz Bakır, transfer itirafında bulundu.

Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan istedikleri oyuncuların isimlerini açıkladı.

Samet Akaydın

"4 BÜYÜKLERDEN İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"



Bakır, Radyo Gol'e yaptığı açıklamada, "4 büyüklerden kadromuza katmak istediğimiz oyuncular var" dedi.

Tek tek isim veren Bakır, "Galatasaray'da Yunus Akgün'ü, Emre Kılınç'ı ve Taylan Antalyalı'yı, Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ı, Trabzonspor'da Siopis'i beğeniyoruz, ilgimiz var. İyi bir kadro kuracağız" ifadelerini kullandı.