Çaykur Rizespor'un golcüsü Joel Pohjanpalo'dan Beşiktaş paylaşımı

10 Mayıs 2022 Salı, 11:07

Süper Lig'de bu sezon Rizespor formasıyla oldukça etkileyici bir performans gösteren Joel Pohjanpalo, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başarılı futbolcu, Vodafone Park'ın etrafından bir resim paylaştı. Finlandiyalı santrafor bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

Rizespor'un Bayer Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joel Pohjanpalo, 31 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 16 kez havalandırma başarısı gösterdi. Finlandiyalı santrafor takım arkadaşlarına da 1 asist yaptı.

İşte Joel Pohjanpalo'nun paylaşımı: