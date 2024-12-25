ÇBK Mersin, Emlak Konut'a karşı 1 sayı farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82 yendi.

ÇBK Mersin, Emlak Konut'a karşı 1 sayı farkla kazandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82'lik skorla mağlup etti.  Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo

ÇBK Mersin: Anderson 18, Howard 23, Rupert 16, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan

Emlak Konut: Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Parks 10, Ndour 18, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 18-20

Devre: 44-22

3. Periyot: 59-57


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #ÇBK Mersin #Emlak Konut
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler