ÇBK Mersin evinde kazanmasını bildi!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında ÇBK Mersin evinde ağırladığı UNI Györ'ü 75-63 mağlup etti.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını 75-63 yendi.
Mersin ekibi bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Serco UNI Györ ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Alexandra-loana Stan (Romanya), Vladimir Zanev (Bulgaristan)
ÇBK Mersin: Williams 14, Kiss 5, Mabrey 20, Cornelius 8, Iagupova 16, Asena Yalçın, Melis Gülcan 2, Epoupa 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Studer 2
Serco UNI Györ: Dubei 13, Torok 11, Goree 11, Bach 11, Slocum 5, Hegedus 2, Dombai 10,
1. Periyot: 15-26
Devre: 39-35
3. Periyot: 56-48
Beş faulle çıkanlar: Boglarka Bach (37.44)
En Çok Okunan Haberler
-
- 29 Ekim'de öğrenciyi dışlayan öğretmen için karar
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Cumhur ortağından yanıt!
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
- Gönen'de hasat başladı
- Adnan Beker’den yanıt geldi
- Ankara'da saldırı: Kaplan'ın eski sağ kolu da vuruldu!
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- 'Belediye başkan adayları' açıklaması