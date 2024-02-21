ÇBK Mersin evinde rahat kazandı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında ÇBK Mersin ağırladığı Casademont Zaragoza'yı 79-62 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 79-62 yendi.
İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)
ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Asena Yalçın, Kiss, Melis Gülcan, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Holingsvorth 4
Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2
1. Periyot: 26-22
Devre: 51-42
3. Periyot: 66-54
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