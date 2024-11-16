ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor engelini rahat açtı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 mağlup etti.

ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor engelini rahat açtı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 17:51

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Alleyne 1, Hurt 23, Ecem Erk 2, Büşra Akgün 5, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 7, Ceylin Beyza Altunpa 2

ÇBK Mersin: Anderson 15, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, McCovan 24, Asena Yalçın 4, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner

1. Periyot: 21-33

Devre: 45-52

3. Periyot: 60-79


Etiketler: #İlkem Yapı Tarsus Spor #ÇBK Mersin #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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