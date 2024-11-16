ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor engelini rahat açtı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Alleyne 1, Hurt 23, Ecem Erk 2, Büşra Akgün 5, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 7, Ceylin Beyza Altunpa 2
ÇBK Mersin: Anderson 15, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, McCovan 24, Asena Yalçın 4, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner
1. Periyot: 21-33
Devre: 45-52
3. Periyot: 60-79
Spor Haberleri
- Kerem Aktürkoğlu'dan penaltı açıklaması!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na destek!
- Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı
- Beşiktaş Fibabanka, ONVO Büyükçekmece'yi 95 sayı ile geç
- Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda hata yapmadı
- Fatih Terim'e Azerbaycan'da büyük ilgi
- A Milli Takım'da sakatlık! Eren Elmalı...
- A Milli Takım'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!
- Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan yok!
- Milliler, liderliği son maça bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kazanan isim belli oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- Özel'e soruşturmada 'yetkisizlik' kararı
- Bahçeli’nin klipleri ve tripleri