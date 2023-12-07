ÇBK Mersin, Parfumerias Avenida'ya diş geçiremedi!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında ÇBK Mersin, İspanya'nın Parfumerias Avenida ekibine deplasmanda 67-56 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında ÇBK Mersin, İspanya'nın Parfumerias Avenida ekibine deplasmanda 67-56 yenildi.
Salamanca şehrindeki Pabellon Belediye Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-8 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 30-24 üstün gitti.
İki takımın da skor bulmakta zorlandığı üçüncü çeyreği Parfumerias Avenida 46-34, maçı da 67-56 kazandı.
Parfumerias Avenida grupta 5. galibiyetini alırken, ÇBK Mersin 3. yenilgisini yaşadı.
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