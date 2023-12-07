ÇBK Mersin, Parfumerias Avenida'ya diş geçiremedi!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında ÇBK Mersin, İspanya'nın Parfumerias Avenida ekibine deplasmanda 67-56 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:06
ÇBK Mersin, Parfumerias Avenida'ya diş geçiremedi!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. haftasında ÇBK Mersin, İspanya'nın Parfumerias Avenida ekibine deplasmanda 67-56 yenildi.

Salamanca şehrindeki Pabellon Belediye Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-8 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 30-24 üstün gitti.

İki takımın da skor bulmakta zorlandığı üçüncü çeyreği Parfumerias Avenida 46-34, maçı da 67-56 kazandı.

Parfumerias Avenida grupta 5. galibiyetini alırken, ÇBK Mersin 3. yenilgisini yaşadı.


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