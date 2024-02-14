ÇBK Mersin Stephanie Mavunga'yı transfer etti!
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Stephanie Mavunga'yı transfer etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Zimbabve asıllı Polonyalı forvet Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı.
Mersin ekibi, en son Polonya'nın BC Polkowice takımında forma giyen 28 yaşında ve 1,91 metre boyundaki basketbolcuyu transfer etti.
Göz Atın
ÇBK Mersin'in, deneyimli forvetle sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi.
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