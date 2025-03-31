ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 91-60 mağlup etti ve seride durum 2-1 yaparak yarı finale yükseldi.

ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:53

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-60 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan ÇBK Mersin, yarı finale yükselerek Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner

ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu

1. periyot: 22-15

Devre: 38-35

3. periyot: 67-49


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #ÇBK Mersin #Nesibe Aydın
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