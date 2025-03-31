ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 91-60 mağlup etti ve seride durum 2-1 yaparak yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-60 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan ÇBK Mersin, yarı finale yükselerek Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu
1. periyot: 22-15
Devre: 38-35
3. periyot: 67-49
Spor Haberleri
- Raphinha'dan Flick itirafı!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Acun Ilıcalı açıklaması!
- Norveç'te maçın adamına ilginç ödül!
- ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi
- Amorim'den Rashford açıklaması!
- Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
- Mikel Arteta: Saka oynayabilecek durumda
- Loris Karius, sezonu kapattı
- Galatasaray'dan derbi açıklaması: Hakem atamasına tepki!
- Eski Fenerbahçelinin takımı küme düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı