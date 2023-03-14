ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague final-four'a çok yakın
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Tango Bourges Basket'i 84-56 mağlup etti.
EuroLeague Kadınlar çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 84-56 yendi.
Mersin ekibi, aldığı sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Gintaras Maciulis (Litvanya ), Suzana Vujicic (Karadağ)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 11, Williams 8, Gray 10, Hayes 19, Crvendakic 15, Sinem Ataş 3, Gökşen Fitik 6, Esra Ural Topuz 2, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Hollingsworth 2,
Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson 12, Steinberga 2, Guapo 6, Godin 6, Duchet 7, Astier 6, Miyem 10, Kayla Alexander 7, Michel
1. Periyot: 15-15
Devre: 42-34
3. Periyot: 58-46
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