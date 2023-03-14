EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, final-four'a bir adım uzaklıkta

EuroLeague Kadınlar turnuvasındaki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek final ilk maçında karşılaştığı Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 21:27
EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, final-four'a bir adım uzaklıkta
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşan takımın final-four'a yükseleceği eşleşmedeki ikinci müsabaka, 17 Mart Cuma günü Macaristan'da oynanacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 2, Iagupova 13, Meesseman 15, McBride 12, Stewart 20, Sabally 13, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca, Vandersloot 4, Merve Aydın, Stokes

Sopron Basket: Fegyverneky 7, Magbegor 17, Czukor 6, Brooks 9, Turner 9, Epoupa, Kunek 7, Varga, Stankovic, Borondy 7

1. Periyot: 22-19

Devre: 40-35

3. Periyot: 62-58


Fenerbahçe Alagöz Holding Sopron Basket euroleague

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