ÇBK Mersin, Zabiny'yi rahat geçti ve 5'te 5 yaptı!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:16

Güncelleme: 20.11.2024 - 23:16

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Çekya'nın Zabiny takımını 64-45 yendi.

Brno kentindeki maçın ilk periyodunu 19-10 önde tamamlayan ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-22 üstün gitti.

Final periyoduna 47-33'lük skor avantajıyla giren ÇBK Mersin, sahadan 64-45 galip ayrıldı.

Çekya'da rahat bir galibiyet elde eden ÇBK Mersin, B Grubu'nda 5'te 5 yaptı.