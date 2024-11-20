ÇBK Mersin, Zabiny'yi rahat geçti ve 5'te 5 yaptı!

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Çekya'nın Zabiny takımını 64-45 mağlup etti.

ÇBK Mersin, Zabiny'yi rahat geçti ve 5'te 5 yaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:16

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Çekya'nın Zabiny takımını 64-45 yendi.

Brno kentindeki maçın ilk periyodunu 19-10 önde tamamlayan ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-22 üstün gitti.

Final periyoduna 47-33'lük skor avantajıyla giren ÇBK Mersin, sahadan 64-45 galip ayrıldı.

Çekya'da rahat bir galibiyet elde eden ÇBK Mersin, B Grubu'nda 5'te 5 yaptı.


Etiketler: #ÇBK Mersin #Zabiny Brno #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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