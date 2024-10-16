ÇBK Mersin'den Euroleague'de ikide iki

Yayınlanma: 16.10.2024 - 20:31

Güncelleme: 16.10.2024 - 20:31

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi.

ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte ikide iki yaptı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)

ÇBK Mersin: Magarity 19, Fauthoux 7, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8, Howard 4, Anderson 12, Araujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 3

Zabiny Brno: Zaplatova 13, Hamzova 22, Kostowicz 9, Cunane 13, Sklenarova, Zeithammerova 2, Dudasova 5, Cechova 2, Knezevic 8

1. Periyot: 29-13

Devre: 53-38

3. Periyot: 73-55