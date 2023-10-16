Cebelitarık - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İrlanda Cumhuriyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Stephen Kenny yönetimindeki İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Cesar Vlahovic'in ekibi Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.
CEBELİTARIK - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Algarve Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CEBELİTARIK - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturyalı hakem Chiristian-Petru Ciochirca'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İrlanda Cumhuriyeti, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Yunanistan'a 2-0 mağlup olmuştu.
Cebelitarık ise Yunanistan deplasmanından 5-0 mağlup ayrılmıştı.
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