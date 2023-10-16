Cebelitarık - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İrlanda Cumhuriyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:30
Cebelitarık - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Stephen Kenny yönetimindeki İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Cesar Vlahovic'in ekibi Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.

CEBELİTARIK - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Algarve Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CEBELİTARIK - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturyalı hakem Chiristian-Petru Ciochirca'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İrlanda Cumhuriyeti, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Yunanistan'a 2-0 mağlup olmuştu.

Cebelitarık ise Yunanistan deplasmanından 5-0 mağlup ayrılmıştı.


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