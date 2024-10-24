Cedi Osman'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Bunları yapmamız halinde...'

EuroLeague'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Panathinaikos'ta milli oyuncu Cedi Osman, basın mensuplarına konuştu. Cedi Osman, "Sabırlı oynayıp, mental olarak güçlü kalmamız lazım. Bunları yapmamız halinde kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Cedi Osman'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Bunları yapmamız halinde...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:32

Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Cedi Osman yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı çok güzel olacak. Geçen sene Final Four oynadığımız bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Sabırlı oynayıp, mental olarak güçlü kalmamız lazım. Bunları yapmamız halinde kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ RİTMİMİ BULUYORUM"

Açıklamalarına devam eden başarılı basketbolcu, "Real Madrid'e karşı iyi oynayamadık ama AEK maçında güzel bir reaksiyon gösterdik. Bireysel olarak yavaş yavaş ritmimi buluyorum. Takımıma yardıcmcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos, 25 Ekim Cuma günü 20.45'te karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #cedi osman #fenerbahçe beko #Panathinaikos #euroleague

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