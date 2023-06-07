Cedric Bakambu BAE yolcusu!
Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Cedric Bakambu'nun Birleşik Arap emirlikleri ekibiyle anlaştığı belirtildi.
Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Cedric Bakambu'nun yeni durağı netleşiyor. Sporx'te yer alan haberde; BAE ekibi Al-Nasr SC, Kongolu 32 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.
Haberde tecrübeli golcünün Arap ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun yılda 3,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
Yunan ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu bedelsiz olarak BAE ekibine katılacak.
Bakambu, Olympiakos ile çıktığı 37 maçta 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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