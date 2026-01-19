Ceketini yere fırlattı

FENERBAHÇE’NİN Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-2 yendiği maça hakem Mehmet Türkmen’in kararları damga vurdu. Maçın başında Oosterwolde’nin Ogundu’nun ayağına müdahalesinde Alanyaspor faul ve kırmızı kart bekledi. Türkmen, oyunu devam ettirdi. 7. dakikada Semedo’nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda F.Bahçe penaltı itirazında bulundu, hakem devam kararı verdi. 56. dakikada Maestro’nun müdahalesinde Talisca faul bekledi. Hakem Türkmen oyunu devam ettirince F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, karara isyan ederek zıplayıp el işaretleriyle itirazda bulundu. Türkmen, Tedesco’ya sarı kart gösterdi. Sinirlenen Tedesco, 4. hakeme itirazını sürdürüp ceketini çıkarıp yere attı. Direklere takıldı - İsmail Yüksek’in 23. dakikadaki kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi. F.Bahçe 13 kezle Süper Lig’de bu sezon topları en çok direkten dönen takım konumunda. Alanyalı Ruan’ın 45+1.dakikadaki vuruşunda da top direkten geri geldi.