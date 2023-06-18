Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:48

Güncelleme: 18.06.2023 - 10:48

EURO 2024 Elemeleri 3. hafta maçında Çekya, Faroe Adaları deplasmanına konuk oldu. Çekya, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ladislav Krejci, 44. ve 75. dakikalarda Vaclav Cerny attı.

Çekya, EURO 2024 elemeleri E grubunda aldığı bu galibiyetle 7 puanla liderliğini sürdürdü. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.

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Çekya, grupta bir sonraki hafta BAY geçecek ve Eylül ayında sahasında Arnavutluk'u ağırlayacak. Faroe Adaları da 20 Haziran'da Arnavutluk ile karşılaşacak.

Çekya E grubunda oynayacağı 5 maçın 3 tanesinde daha galibiyet alırsa rakiplerine bakmaksızın EURO 2024'e adını yazdıracak.