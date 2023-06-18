Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!

Çekya, EURO 2024 Elemeleri'nde deplasmanda karşılaştığı Faroe Adaları'nı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:48
Çekya EURO 2024 yolunu yarıladı!
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EURO 2024 Elemeleri 3. hafta maçında Çekya, Faroe Adaları deplasmanına konuk oldu. Çekya, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ladislav Krejci, 44. ve 75. dakikalarda Vaclav Cerny attı.

Çekya, EURO 2024 elemeleri E grubunda aldığı bu galibiyetle 7 puanla liderliğini sürdürdü. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.

YOLU YARILADILAR

Çekya, grupta bir sonraki hafta BAY geçecek ve Eylül ayında sahasında Arnavutluk'u ağırlayacak. Faroe Adaları da 20 Haziran'da Arnavutluk ile karşılaşacak.

Çekya E grubunda oynayacağı 5 maçın 3 tanesinde daha galibiyet alırsa rakiplerine bakmaksızın EURO 2024'e adını yazdıracak.


Çekya Faroe Adaları EURO 2024

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