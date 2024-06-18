Çekya kendi etti kendi buldu! Portekiz'den uzatmalarda mucize geri dönüş...
EURO 2024 F Grubu ilk maçında Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
EURO 2024 F Grubu ilk maçında Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadı'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.
Çekya, 62. dakikada Lukas Provad'ın golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 69. dakikada Robin Hranac'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Portekiz Conceiçao ile 90+2'de bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Maç da bu skorla sona erdi.
PEPE EN YAŞLI OYUNCU OLDU
Çek Cumhuriyeti maçına ilk 11 çıkan Pepe (41 yaş 113 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
Türkiye'nin Gürcistan'ı mağlup etmesinin ardından ilk haftayı milli takımımız averajla lider tamamladı.
Grubun bir sonraki haftasında Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Çekya ile de Gürcistan oynayacak.
İŞTE PUAN DURUMU
(3) Türkiye
(3) Portekiz
(0) Çekya
(0) Gürcistan
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