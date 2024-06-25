Çekya maçı öncesi... A Milli Takım'da Arda Güler gelişmesi!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 00:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 00:00

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Pazartesi günü kampa katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

ARDA GÜLER VE İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MÜJDE

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.