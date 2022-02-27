Çekya, play-off finalinde eşleşmeleri halinde Rusya maçına çıkmak istemiyor
Çekya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmak istemediğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle bu yönde bir karar alındığı belirtilerek, Ukrayna'ya saldırıda bulunan Rusya ile maç yapmak istenmediği vurgulandı.
Açıklamada, konu hakkında UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşülmeye başlandığı da ifade edildi. Polonya ve İsveç'in ardından Çekya, Rusya karşısında sahaya çıkmak istemediğini belirten üçüncü ülke oldu.
Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.
FIFA, konuya ilişkin hafta içinde yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son durumu mercek altına aldığını ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeni gelişmeler yaşanabileceğini duyurmuştu.
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