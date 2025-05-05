Celta Vigo karşısında yıldızlaşmıştı... Arda Güler için 'El Clasico' kararı!
Arda Güler, Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-2 yendiği mücadelede 1 gol-1 asistlik performans ile galibiyette önemli rol oynamıştı. Milli futbolcunun haftaya oynanacak kritik Barcelona maçında ilk 11'de olup olmayacağına ilişkin ise yeni bir iddia ortaya atıldı.
Arda Güler, Celta Vigo deplasmanında Real Madrid'e geldiği günden bu yana en iyi oyunlarından birini ortaya koydu.
Milli futbolcu jeneriklik bir gol ve asistle maçı tamamlarken Ancelotti, takım arkadaşları, taraftarı ve İspanyol basınından övgü dolu yorumlar aldı.
NTV Spor'un Relevo'dan aktardığı habere göre, Vinicius Jr, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i özel olarak tebrik etti ve 20 yaşındaki yıldızın performansını övdü.
Haberde ayrıca Real Madrid'de birkaç ay önceye kadar en konuşan isimlerden birinin Arda Güler olduğu belirtilirken bu durumun artık tamamen tersine döndüğü belirtildi.
Ancelotti karşılaşmanın ardından Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanırken, haftaya şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Barcelona maçı için de ilk 11 sinyalini vermişti.
Ancelotti açıklamasında, "Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek" demişti.
Ancelotti kesin bir açıklamada bulunmadı ancak İspanyol basınında Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacağı duyuruldu.
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