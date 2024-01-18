Celta Vigo, Valencia'yı 3 golle eledi!
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo, Valencia'yı 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
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İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo, Valencia ile karşılaştı.
Estadio de Mestalla'da oynanan maçı Celta Vigo 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada De la Torre, 18 ve 80. dakikada Anastasios Douvikas kaydetti.
Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkacar, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Celta Vigo bu sonuçla Kral Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
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