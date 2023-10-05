Celtic, Lazio karşında 90+5'de yıkıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Lazio deplasmanda Celtic'i 90+5'da attığı golle 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Celtic ile Lazio karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazandı.
12. dakikada Kyogo Furuhashi'nin attığı golle öne geçen Celtic skoru koruyamadı. Lazio'da 29 dakikada sahne alan Matias Vecino skora dengeyi getirdi.
Dakikalar 90+5'i gösterdiği sırada şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Pedro, takımına galibiyeti getirdi.
Atletico Madrid maçında 90+5'te kalecisinin attığı golle 1 puan alan Lazio, Celtic deplasmanında da 90+5'te attığı golle 3 puana ulaştı.
Bu sonucun ardından Celtic grupta puanla tanışamadı. Lazio ise puanını 4'e yükseltti.
Celtic grubun üçüncü maçında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Lazio, Feyenoord deplasmanında 3 puan arayacak.
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