Celtic, 'Old Firm' derbisinde Rangers'ı devirdi: Rangers 0-1 Celtic

Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 18:00

İskoçya FA Cup yarı final maçında Michael Beale'in yönetimindeki Rangers ile Angelos Postecoglou'nun ekibi Celtic karşı karşıya geldi.

Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini kazanan Celtic olurken, galibiyet golü 42. dakikada Joao Filipe'nin ayağından geldi.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 74. dakikasında Borna Barisic'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf Celtic oldu ve finalde Inverness'in rakibi oldu. Final mücadelesi 3 Haziran'da oynanacak.