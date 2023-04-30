Celtic, 'Old Firm' derbisinde Rangers'ı devirdi: Rangers 0-1 Celtic

Celtic, İskoçya Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında deplasmanda karşılaştığı Rangers'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:00
Celtic, 'Old Firm' derbisinde Rangers'ı devirdi: Rangers 0-1 Celtic
Abone Ol google-news

İskoçya FA Cup yarı final maçında Michael Beale'in yönetimindeki Rangers ile Angelos Postecoglou'nun ekibi Celtic karşı karşıya geldi.

Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini kazanan Celtic olurken, galibiyet golü 42. dakikada Joao Filipe'nin ayağından geldi.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 74. dakikasında Borna Barisic'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf Celtic oldu ve finalde Inverness'in rakibi oldu. Final mücadelesi 3 Haziran'da oynanacak.


rangers fc Celtic İskoçya FA Cup Old Firm

İlgili Haberler

Premier Lig ekibi Manchester City'den Erling Haaland'a dev zam

Premier Lig ekibi Manchester City'den Erling Haaland'a dev zam
Premier Lig ekibi Aston Villa, Orkun Kökçü ile ilgileniyor

Premier Lig ekibi Aston Villa, Orkun Kökçü ile ilgileniyor
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'ı bozguna uğrattı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'ı bozguna uğrattı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler