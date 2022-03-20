Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15. oldu
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Cem Bölükbaşı, 20.sırada başladığı Bahreyn'deki ikinci yarışı 15.sırada bitirmeyi başardı.
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15. oldu.
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 31 tur üzerinden yapıldı. Cem 20. sırada başladığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.
ART takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Carlin'den Yeni Zelandalı Liam Lawson ikinci, Hitech'ten Estonyalı Jüri Vips ise üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 2. ayağı 26-27 Mart tarihlerindeki Suudi Arabistan'da düzenlenecek.
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