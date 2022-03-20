Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.
Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE VE KONYASPOR'UN 42. RANDEVUSU
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi
İlgili Haberler
- Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Beşiktaş, Valerien Ismael ile son temasta
- LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu
Video Haberler
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
En Çok Okunan Haberler
- Evlat acısı evini sattırdı: 'Dayanacak gücüm kalmadı'
- İngiliz kulübün talipleri belli oldu!
- Kaymakamlıktan Orhan Aydın'a ret
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Yüzde 84'ü farklı düşünüyor
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat