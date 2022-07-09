Cem Bölükbaşı, Formula 2 Avusturya sprint yarışını tamamlayamadı
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışını aracındaki fren arızası nedeniyle tamamlayamadı.
Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, Avusturya’daki yarışta talihsiz bir olay yaşadı.
Avusturya'nın Spielberg kentinde koşulan 28 turluk yarışın 2. turundan itibaren fren arızası yaşamaya başlayan Cem Bölükbaşı, bu arızanın devam etmesi nedeniyle yarışa devam edemedi.
Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından Avusturya yarışıyla ilgili "Hızımız inanılmazdı, maalesef 2. turdan itibaren frenleri kaybetmeye başladım, elimden geldiğince devam etmeye çalıştım ama olmadı" açıklamasında bulundu.
ANA YARIŞ YARIN KOŞULACAK
Milli sporcu, dün koşulan sıralama turlarında 13. olmuştu.
Sprint yarışını Hitech GP pilotu Marcus Armstrong birinci, ART GP pilotu Theo Pourchaire ikinci, Virtuosi Racing pilotu Jack Doohan ise üçüncü sırada bitirdi.
F2 Avusturya Grand Prix'si yarın TSİ 11.05'de başlayacak.
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