Cem Bölükbaşı, Formula 2 Büyük Britanya Grand Prix'sinde 18. oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 14:39
Cem Bölükbaşı, Formula 2 Büyük Britanya Grand Prix'sinde 18. oldu
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Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu.

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.

Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi.

Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.

Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.


Formula 2 Cem Bölükbaşı büyük britanya
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