Cem Bölükbaşı'nın, Bahreyn'deki Formula 2 sıralama turlarındaki derecesi belli oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sıralama turlarında 20. oldu. Bölükbaşı'nın sprint yarışı saat 19.40'ta başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 09:26
Cem Bölükbaşı'nın, Bahreyn'deki Formula 2 sıralama turlarındaki derecesi belli oldu
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Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan sıralama turlarında Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, 1.42.089'luk derece elde ederek sıralamada 20. oldu.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, bu derecesiyle sprint yarışına 20. sıradan başlama hakkı kazandı.

Sıralama turlarında Virtuosi takımından Avustralyalı Jack Doohan, 1.40.542'lik zamanıyla "pole" pozisyonunun sahibi oldu. ART GP takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn'de cumartesi günü saat 19.40'ta sprint yarışı, 20 Mart Pazar günü saat 13.40'ta ise 32 turluk yarış gerçekleştirilecek.



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