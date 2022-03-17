Cem Bölükbaşı'nın gözü Formula 1'de

17 Mart 2022 Perşembe, 11:24

Hafta sonu Bahreyn'de düzenlenecek Formula 2'de Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olacak Cem Bölükbaşı, sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak, Formula 1'e doğru yol almayı hedefliyor.



Cem, yaptığı açıklamada, Formula 2 yarışlarına çok yoğun çalıştıklarını belirterek, antrenmanlar nedeniyle aylardır İstanbul’a gelemediğini daha çok hazırlıklarını yurt dışında yaptığını anlattı.

"Formula 2 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek ilk otomobil sporcusu olmak, kaç yıllık bir emeğin ürünüdür?" sorusu üzerine Cem, şöyle konuştu:

"Aslında gayet uzun bir yoldan geçtik, 6 yaşında go-kart, ondan önce motokros ile başladım. Devamında bir yere kadar go-kart ile sonra e-sporda o bahsettiğim 'sanaldan gerçeğe' hikayesiyle devam ettik. O yüzden 5 sene E-Spor Dünya Şampiyonası'nda yarıştım. Orada dünya ikincisi, dünya beşincisi oldum. E-spor'da Formula 1 takımlarını temsil ettim. Devamında 2019'dan beridir de otomobil sporları yapıyorum. Aslında baktığınızda yarış otomobilleriyle 2019'un sonundan beridir yarışıyorum ama ondan önce tabii daha farklı hikayeler de var."

Formula 2'deki ilk yarış heyecanına ilişkin de milli sporcu, "Heyecan tabii ki var, dizginlemeye çalışıyorum. Antrenmanlar çok iyi geçti, takımdan ve mühendislerimizden memnunuz. Çalışmalarımız çok pozitif çok verimli geçti. Bu hafta ilk yarışa çıkıyoruz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hazır olup olmadığına yönelik de Cem, "Kesinlikle kendimi hazır hissediyorum. İlk yarış olduğu için biraz daha alışmak ve bütün prosedürleri öğrenmek istiyorum. Çünkü sadece yarışmak değil aracın her şeyine, bütün yarış detaylarına ve biraz ortama alışmakla geçecek" diye konuştu.

"HEDEFİM FORMULA 2'DEN EN İYİ DERECEYLE AYRILMAK"

Önünde bu alanda yarışmış bir ülke sporcusunun olmadığı, kendisinin ise gelecek milli sporculara rol model olacağının hatırlatılması üzerine milli sporcu, "Umarım yollarını açmakta yardımcı olabilirim, çünkü dediğiniz gibi şu an bu ilk olacak ama biraz daha bu kültürü aşılamak için yardımcı olacaktır. Sporu bir şekilde de sporcular ülkeye duyuruyor. Eğer benden sonra gelenlerin de yolunu açabilirsem umarım benim geldiğim seviyeyi de geçerler" diye görüş belirtti.

Gelecekte Formula 1'de yarışma hayaline ilişkin soru üzerine de Cem, "Şu anda en büyük hedefim Formula 2'den en iyi dereceyle ayrılmak. Bu sezonu en yüksek yerde kapatmaya çalışacağız. Derece odağından çok en iyisini yapmaya çalışacağız, çünkü takımıma ve arkamızdakilere güveniyorum. Elimizden geleni yaparsak iyi dereceler geleceğine inanıyorum, devamında da inşallah Formula 1'e kadar çıkacağız" açıklamasında bulundu.